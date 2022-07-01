Звільнення острова Зміїний може бути першим етапом для розблокування українських портів, - речник Одеської ОВА Братчук

Про це речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив у ефірі Еспресо.

"З приводу експорта зерна, гумкоридорів, то з безпекової точки зору ми говоримо про те, що це, можливо, перший етап до розблокування українських портів - ми говоримо про порти Одеса, Південний, Чорноморськ - це, дай боже, початок вирішення тієї проблеми - штучного продовольчого геноциду, який Росія створила для всього світу", - сказав він.

Братчук додав, що звільнення острова Зміїний є важливим для Одеси та Одеського регіону.

"Ми розуміємо, що безпечніше стає певним чином наша складова захисту повітря та узбережжя. Про це ми говоримо сьогодні і сподіваюсь, що будуть подальші успіхи у нашиз збройних сил", - підсумував він.

30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що насправді росіяни не покинули Зміїний добровільно, їх вибили з острова ЗСУ.