Звільнення Тростянця: російський полковник застрелився, а командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Киселя зняли з посади

Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає "Еспресо. TV".

"Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії. Отже, число 13й номер полку виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково «задвухсотили» на харківському напрямку", - пишуть наші війсьові.

Також вони зазначають, шо командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади.

"До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна «елітна» Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну. Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами", - пишуть сухопутні війська.

Нагадаємо, окупанти залишили у звільненому Тростянці заміновану лікарню, - голова Сумської ОВА

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