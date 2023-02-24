Звільнення всіх територій України не гарантує закінчення війни з РФ, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз ми маємо зберегти єдність та стійкість в нашій загальній праці, яка повʼязана зі звільненням нашої території. Проте, навіть якщо ми зможемо вибити ворога до кордонів 1991 року, то війна ще не завершиться. Після звільнення всіх територій України війна перейде в інший формат. Оскільки Росія ніколи не зупиниться. Вони будуть готуватися до нових атак", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що лише суттєва трансформація РФ може зупинити війну.

"Дуже важливо, щоб світова спільнота розуміла, що небезпека з боку РФ існуватиме завжди. Лише суттєва трансформація РФ може змінити цю ситуацію. На мою думку, єдиний шлях зупинити агресивні дії Росії можна лише дефрагментацією Російської Федерації", - додав він.