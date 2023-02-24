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ISW пояснив, для чого Кремль створює умови для провокацій на кордоні Чернігівщини та в Молдові

24 лютого, 2023 п'ятниця
06:19
війна з Росією російська армія, мобілізація

Американські аналітики припускають, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

23 лютого Оперативне командування "Північ" поінформувало, що розвідка вже зафіксувала, як колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області.

В ОК "Північ" пояснили, що метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити війська України в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь, кажуть аналітики.

"Можливо, Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну (нагадаємо заяву Лукашенка від 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України). Міністерство оборони Білорусі також заявило 21 лютого, що білоруські війська спостерігали за вирощуванням українських сил біля своїх кордонів", - кажуть в Інституті.

ISW продовжує вважати, що білоруський або російський напад на північні регіони України є малоймовірним, але Росія прагне змусити Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.

"Така операція під чужим прапором може також мати на меті зафіксувати українські сили на північному кордоні, щоб послабити українську оборону на сході України та підготовку до контрнаступальних операцій", - вважають експерти.

ISW стверджує, що Москва також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї.

Нагадується, що 23 лютого міноборони РФ поширило заяву про те, що українські війська найближчим часом нібито планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я. У Росії переконували, що українські сили переодягнуться як російські військові та влаштують нібито наступ на Придністров’ї. Своєю чергою уряд Молдови спростував звинувачення.

"Міністерство оборони РФ, ймовірно, прагнуло підняти цей неправдивий наратив, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України", - додали аналітики.

Україна
Росія
Білорусь
Молдова
російська армія
ЗСУ
Чернігівщина
Військові новини
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