Звільнення заручників та перемога над ХАМАСом є протилежними цілями війни у Газі, - Гендельман

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Перемога над ХАМАСом та звільнення заручників - ця проблема суперечить і заважає досягненню одна одній. Ми вже бачили часткову домовленість щодо заручників, більше сотні було звільнено - найперше жінок і дітей. Проте за це довелося заплатити тижневим припиненням вогню. У військовому плані це дуже не корисно дати противники відпочинок і час на перегрупування", - пояснив Гендельман.

За його словами, нині тривають переговори щодо нових заручників, проте ХАМАС бажає повного припинення вогню: "Як було минулого разу, тільки у довшому варіанті".

"Поки ізраїльська сторона на це не згоджується, тому поки продовжується війна, триває зонування", - додав експерт.