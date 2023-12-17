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Ексклюзив

Звільнення заручників та перемога над ХАМАСом є протилежними цілями війни у Газі, - Гендельман

17 грудня, 2023 неділя
19:27
Світ терористи ХАМАС

Ізраїль і ХАМАС знаходяться у складному становищі, коли кожна сторона хоче врятувати своїх заручників, але не готова поступитися у військовому конфлікті. Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман розповідає, чому ця проблема така складна

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Перемога над ХАМАСом та звільнення заручників - ця проблема суперечить і заважає досягненню одна одній. Ми вже бачили часткову домовленість щодо заручників, більше сотні було звільнено - найперше жінок і дітей. Проте за це довелося заплатити тижневим припиненням вогню. У військовому плані це дуже не корисно дати противники відпочинок і час на перегрупування", - пояснив Гендельман.

За його словами, нині тривають переговори щодо нових заручників, проте ХАМАС бажає повного припинення вогню: "Як було минулого разу, тільки у довшому варіанті".

"Поки ізраїльська сторона на це не згоджується, тому поки продовжується війна, триває зонування", - додав експерт.

  • Професор політичних наук університету імені Бар-Ілана Зеєв Ханін аналізує ставлення ізраїльських євреїв і арабів до мовної політики, громадської думки, військової операції і ролі ЦАХАЛу. "Загалом, більшість ізраїльтян готові дати необмежений кредит часу ЦАХАЛу. З огляду на опитування, довіряють армії оборони Ізраїлю значно більше ніж 90% населення", - підсумував він і додав, що у кінці списку політичні партії, прем'єр та уряд, проте це не заважає ізраїльтянам підтримувати ту політику, яка ведеться під час війни.
Новини
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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