Звільнення заручників та перемога над ХАМАСом є протилежними цілями війни у Газі, - Гендельман
Ізраїль і ХАМАС знаходяться у складному становищі, коли кожна сторона хоче врятувати своїх заручників, але не готова поступитися у військовому конфлікті. Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман розповідає, чому ця проблема така складна
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
"Перемога над ХАМАСом та звільнення заручників - ця проблема суперечить і заважає досягненню одна одній. Ми вже бачили часткову домовленість щодо заручників, більше сотні було звільнено - найперше жінок і дітей. Проте за це довелося заплатити тижневим припиненням вогню. У військовому плані це дуже не корисно дати противники відпочинок і час на перегрупування", - пояснив Гендельман.
За його словами, нині тривають переговори щодо нових заручників, проте ХАМАС бажає повного припинення вогню: "Як було минулого разу, тільки у довшому варіанті".
"Поки ізраїльська сторона на це не згоджується, тому поки продовжується війна, триває зонування", - додав експерт.
- Професор політичних наук університету імені Бар-Ілана Зеєв Ханін аналізує ставлення ізраїльських євреїв і арабів до мовної політики, громадської думки, військової операції і ролі ЦАХАЛу. "Загалом, більшість ізраїльтян готові дати необмежений кредит часу ЦАХАЛу. З огляду на опитування, довіряють армії оборони Ізраїлю значно більше ніж 90% населення", - підсумував він і додав, що у кінці списку політичні партії, прем'єр та уряд, проте це не заважає ізраїльтянам підтримувати ту політику, яка ведеться під час війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.26Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе