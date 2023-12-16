Понад 90% ізраїльтян довіряє ЦАХАЛу, - професор Зеєв Ханін

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У такій ситуації, суперечність між ізраїльськими євреями та ізраїльськими арабами немає, адже арабська мова є другою офіційною державною мовою в Ізраїлі. На жаль, здебільшого євреї арабською розмовляють погано, а араби ізраїльським івритом, як правило володіють непогано, без цього неможливо робити кар'єру так чи інакше", - пояснив експерт.

Ханін підкреслив, що населення Ізраїлю переважно одностайно підтримує протистояння ЦАХАЛу.

"Якщо ми подивимося на громадську думку, то я можу дати більш-менш точну відповідь: переважна більшість ізраїльтян вважає, що Ізраїль не повинен зупиняти свою військову операцію і готові терпіти обстріли з Гази, усі ті рішення і проблеми, які є під час війни. Розуміють, так само, що війна йде не тільки на півдні, а й на півночі проти ліванської "Хезболи", хоча в повномасштабну війну з Ліваном вона не переросла. Йдуть військові дії в Юдеї та Самарії - там, що у світі заведено називати Західним берегом річки Йордан, ми беремо це визначення в лапки", - розповідає професор політичних наук.

За його словами, Ізраїль також послав військовий корабель у Червоне море, аби зупинити дії хуситів.

"Загалом, більшість ізраїльтян готові дати необмежений кредит часу ЦАХАЛу. З огляду на опитування, довіряють армії оборони Ізраїлю значно більше ніж 90% населення", - підсумував він і додав, що у кінці списку політичні партії, прем'єр та уряд, проте це не заважає ізраїльтянам підтримувати ту політику, яка ведеться під час війни.