У Червоному морі хусити обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії
Вантажне судно під прапором Ліберії спалахнуло в Червоному морі в п’ятницю, 15 грудня, після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену
Про це повідомляє представник Пентагону та приватна розвідувальна компанія Ambrey, передає АР.
Хусити не одразу взяли на себе відповідальність за напад на судно Al Jasrah.
Американський чиновник анонімно обговорив із журналістами питання розвідки інциденту. Фірма Ambrey також підтвердила факт нападу.
"Повідомляється, що снаряд влучив у лівий борт судна, і через удар один контейнер випав за борт. Снаряд спричинив пожежу на палубі", - заявили в Ambrey.
Відділ морської торгівлі Британських військ Сполученого Королівства, який стежить за морськими шляхами на Близькому Сході, також визнав напад, попередивши судна бути обережними. Там повідомили, що постраждалих внаслідок пожежі немає.
Al Jasrah належить німецькій компанії Hapag Lloyd, яка відмовилася від коментарів. Поки не було зрозуміло, чи була атака здійснена безпілотником, чи ракетою.
- Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії.
- Пізніше речник армії Ємену Ях'я Сарі сказав, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
- У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.
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