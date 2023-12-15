У Червоному морі хусити обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії

Про це повідомляє представник Пентагону та приватна розвідувальна компанія Ambrey, передає АР.

Хусити не одразу взяли на себе відповідальність за напад на судно Al Jasrah.

Американський чиновник анонімно обговорив із журналістами питання розвідки інциденту. Фірма Ambrey також підтвердила факт нападу.

"Повідомляється, що снаряд влучив у лівий борт судна, і через удар один контейнер випав за борт. Снаряд спричинив пожежу на палубі", - заявили в Ambrey.

Відділ морської торгівлі Британських військ Сполученого Королівства, який стежить за морськими шляхами на Близькому Сході, також визнав напад, попередивши судна бути обережними. Там повідомили, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

Al Jasrah належить німецькій компанії Hapag Lloyd, яка відмовилася від коментарів. Поки не було зрозуміло, чи була атака здійснена безпілотником, чи ракетою.