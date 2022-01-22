З'явилися білборди, де Зеленського вітають з днем народження. Підозрюють нардепа Тищенка
На Закарпатті встановлено придорожні рекламні щити із символікою партії "Слуга народу" та привітанням чинного президента Володимира Зеленського з днем народження
Лише на одному із закарпатських автошляхів український письменник Андрій Любка нарахував їх 10 штук на 70 км. Літератор також наводить відновідне фото, передає Еспресо.TV.
На бордінаписано "З Днем Народження, Президенте!", намальовано логотип партії "Слуга народу".
"Ось що роблять дурні гроші, які пиляються на "Великому будівництві" - "слуги" вже просто розкидаються ними без потреби й змісту.
Партія вітає свого лідера? Але ж він не їхатиме цією дорогою на Закарпатті, тобто не побачить. Побачити маємо ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента", - пише з цього приводу на своїй сторінці Андрій Любка.Політолог Тарас Березовець вважає, що борди встановлено за ініціативи очільника Закарпатської парторганізації "слуг", столичного бізнесмена, ресторатора і нардепа Миколи Тищенка.
- День народження Володимира Зеленського - 25 січня.
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