З'явився тизер воєнної драми Сеітаблаєва "Мирний-21" про спротив прикордонного загону Луганщини
Вийшов тизер воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21", стрічка з'явиться в прокаті з 22 лютого 2023. Вона зобразила опір прикордонників Луганщини влітку 2014 року
Про це інформувало Державне агентство України з питань кіно.
Опубліковано тизер-трейлер воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21", Держкіно повідомляє, що стрічка з'явиться на екранах кінотеатрів 22 лютого 2023 року.
Стрічка зображає події, які сталися на Луганщині у 2014 році: українські прикордонники чинили опір російським спецслужбам та сепаратистам, які прагнули схилити воїнів до зради Батьківщині.
"Цей фільм важливий для нас. Ми присвячуємо це кіно загиблому Паші Лі, який грає у нашому фільмі капітана Осіріса, і для якого ця роль стала останньою. Присвячуємо всім воїнам, які виборювали свободу та незалежність України останні 8 років. Всім захисникам та захисницям нашої країни, які змінили своє життя заради нашого мирного майбутнього", - зазначив режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.
Над фільмом працювали три сценаристи: актори Ярослав Яріш та Сергій Касторних, а також Анатолій Коцюрба - чинний полковник Державної прикордонної служби.
"Зйомки розпочали у вересні 2021 року. Стрічку фільмували у Києві та у військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). Наразі фільм знаходиться на етапі постпродакшену", - повідомила пресслужба Держкіно.
- Нагадаємо, фільми "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".
- Також українська стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач отримала нагороду "За досконалість у кіномистецтві" від кіноасоціації Tallgrass, а команда готується до Оскарівського промотуру.
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