Про це інформувало Державне агентство України з питань кіно.

Опубліковано тизер-трейлер воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21", Держкіно повідомляє, що стрічка з'явиться на екранах кінотеатрів 22 лютого 2023 року.

Стрічка зображає події, які сталися на Луганщині у 2014 році: українські прикордонники чинили опір російським спецслужбам та сепаратистам, які прагнули схилити воїнів до зради Батьківщині.

"Цей фільм важливий для нас. Ми присвячуємо це кіно загиблому Паші Лі, який грає у нашому фільмі капітана Осіріса, і для якого ця роль стала останньою. Присвячуємо всім воїнам, які виборювали свободу та незалежність України останні 8 років. Всім захисникам та захисницям нашої країни, які змінили своє життя заради нашого мирного майбутнього", - зазначив режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Над фільмом працювали три сценаристи: актори Ярослав Яріш та Сергій Касторних, а також Анатолій Коцюрба - чинний полковник Державної прикордонної служби.

"Зйомки розпочали у вересні 2021 року. Стрічку фільмували у Києві та у військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). Наразі фільм знаходиться на етапі постпродакшену", - повідомила пресслужба Держкіно.

Нагадаємо, фільми "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Також українська стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач отримала нагороду "За досконалість у кіномистецтві" від кіноасоціації Tallgrass, а команда готується до Оскарівського промотуру.

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