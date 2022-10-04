English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Є шанс отримати Оскара: український фільм "Клондайк" нагородили у США "За досконалість"

Є шанс отримати Оскара: український фільм "Клондайк" нагородили у США "За досконалість"

4 жовтня, 2022 вiвторок
02:08
Культура Клондайк

 Стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач отримала нагороду "За досконалість у кіномистецтві" від кіноасоціації Tallgrass, а команда готується до Оскарівського промотуру

Про це повідомляє Держкіно.
  
Фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно, отримав у США "Нагороду за досконалість у кіномистецтві" від Tallgrass Film Association. Раніше таку нагороду отримував фільм "Паразити", який у 2020-му році виборов "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".
Команда фільму "Клондайк" має також ще низку перемог у США:

  • У квітні "Клондайк" отримав Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі у Сіетлі /  Seattle International Film Festival. "За роботу, одночасно трагічно пророчу і універсальну за своїм впливом, за жорстке та формалістичне бачення війни, яке поєднує гуманізм, чорну комедію та жахи в палке та оригінальне бачення, ми присуджуємо Головний приз журі "Клондайку" Марини Ер Горбач", – пояснило журі.
  • У травні на Кінофестивалі фільмів із Південно-Східної Європи у Лос-Анджелесі / South East European Film Festival (SEEfest) зірка "Клондайку" Оксана Черкашина отримала Нагороду за видатну акторську гру.

У широкий прокат в Україні "Клондайк" вийде 3 листопада 2022 р.

  • Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале.
  • Наприкінці серпня у мережі з’явився офіційний трейлер українського фільму "Клондайк".
  • Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Френсіс Фукуяма
3 жовтня, 2022 понедiлок
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
НАТО
3 жовтня, 2022 понедiлок
Прогнозую, що три держави проголосують проти вступу України до НАТО, - політолог-міжнародник Воля
Рамзан Кадиров
1 жовтня, 2022 субота
Відправив би на передову змивати ганьбу кров'ю: Кадиров назвав винного у поразці РФ у Лимані
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.36
    Купівля 40.36
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 38.98
    Продаж 40.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
4 жовтня
02:42
кури
У Британії та ЄС найбільший в історії спалах пташиного грипу, зафіксували один випадок захворювання у людини
01:36
Джо Байден ООН
Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США
01:09
Обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли два райони Харкова, влучили у промисловий та інфраструктурний об'єкти
00:50
Ілон Маск
Мільйон за пів години. Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
00:40
Джамала
Джамала вибула з польських "Танців з зірками", завдяки яким збирала кошти для українських дітей
00:10
ЗСУ
Україна на шляху до досягнення трьох ключових цілей у війні з Росією, – Пентагон
2022, понедiлок
3 жовтня
23:57
Володимир Зеленський
Є нові звільнені населені пункти в кількох областях, - Зеленський
23:36
Петро Порошенко
Порошенко про скандал з Маском: російська пропаганда діє навіть на найсвітліші уми
23:36
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Міністри оборони 10 країн Європи обговорили пошкодження "Північних потоків" та захист інфраструктури
23:26
Александар Вучич
"Не дозволимо "зверхньо тиснути" на Сербію": Вучич прокоментував заклики українського посла приєднатися до санкцій проти РФ
23:11
Сумщина. Наслідки обстрілу 3 жовтня
Росіяни двічі обстріляли Сумщину з артилерії: пошкоджено агропідприємство
23:04
Франція
"Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії": прем'єрка Франції Елізабет Борн підтримала запровадження жорстких санкцій проти РФ
22:55
Оновлено
Ілон Маск
У верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів на тему миру в Україні. Зеленський відреагував власним опитуванням
22:37
Ексклюзив
Олексій Гарань
Заявка України на вступ до НАТО - це спроба зіграти на зміні настроїв в Європі і достукатися до людей там, - політолог Гарань
22:12
Ексклюзив
Росіяни самі підірвали газопровід на Херсонщині та звинувачують в цьому ЗСУ, - радник мера Херсона
22:11
Мобілізація
З тимчасово окупованого Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України, - Меджліс
22:11
П'ятьом захисникам Маріуполя вручили ордени "Золота зірка" в Туреччині 
22:04
Туреччина
Туреччина прагне домогтися відстрочення платежів за російський газ до 2024 року, - Bloomberg
21:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:20
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ рухаються на рубіж Сватове - Кремінна на Сході, а США хвалять наступ на Півдні. Колонка Сергія Згурця
21:14
санкції проти Росії
Посли країн Євросоюзу в понеділок не затвердили нові санкції проти Росії, - ЗМІ
21:01
Захисники Азовсталі у Туреччині зустрілися з родинами
20:59
Оновлено
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону, – Гроссі
20:35
Ексклюзив
Володимир Путін
У Росії почалися суперечності, які можна окреслити як внутрішня "війна", - військовий експерт Бадрак
20:20
ППО
Українська ППО збила над Дніпропетровщиною ракету російських окупантів
20:03
опалення
В Україні комунальні мережі готові до опалювального сезону на 97%, - Чернишов
19:50
ЗСУ
Авіація ЗСУ збила ворожі штурмовик і вертоліт, вразила 14 місць зосередження техніки РФ, опорні пункти та ЗРК
19:32
Продукти
До кінця року споживчий кошик може зрости на 15-20%, - Марчук
19:23
КСУ
Спроба анексії Росією територій України: КСУ вимагає виключити КС Росії зі Всесвітньої конференції конституційного правосуддя
19:06
Ексклюзив
Портрет Путіна з воєнних фото
Кремль боїться слова "війна" як чорт ладану, - російський адвокат Полозов
18:58
"Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу", чтобы они проголосовали за РФ": росіяни про псевдореферендум, - перехоплення
18:54
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росія вдарила по медзакладу на Харківщині: загинув лікар, поранено медсестру
18:42
Українське зерно
РФ викрала українське зерно на $530 млн і спрямовує гроші від продажу на війну, - розслідування
18:37
"Подарунок Путіну": у Чехії зібрали $1,2 млн на модернізований танк для ЗСУ
"Подарунок Путіну": у Чехії зібрали $1,2 млн на модернізований танк для ЗСУ
18:33
Ексклюзив
Путін
Головне завдання світу - утримати Путіна від глобальної катастрофи, війну він уже програв, - військовий експерт Бадрак
18:32
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
У Мелітополі й Бердянську окупаційна комендатура з автоматниками відловлює чоловіків та мобілізовує їх, - депутат Запорізької райради Кирильчук
18:24
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росатом не буде напряму контролювати ЗАЕС через те, що боїться санкцій, - експертка з атомної енергетики Кошарна
18:21
Північний потік-2
Швеція зафіксувала нове витікання газу з "Північного потоку - 2"
18:20
Ексклюзив
парад
Росіяни останні 20 років виховувалися на кремлівській релігії "побєдобєсія", тому для них бодай найменша перемога є критично важливою, - український військовий Тетерук
18:10
Запобігти. Врятувати. Допомогти: Укрпошта присвятила марки ДСНС Харківщини
Запобігти. Врятувати. Допомогти: Укрпошта присвятила марки ДСНС Харківщини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV