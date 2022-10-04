Про це повідомляє Держкіно.



Фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно, отримав у США "Нагороду за досконалість у кіномистецтві" від Tallgrass Film Association. Раніше таку нагороду отримував фільм "Паразити", який у 2020-му році виборов "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".

Команда фільму "Клондайк" має також ще низку перемог у США:

У квітні "Клондайк" отримав Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі у Сіетлі / Seattle International Film Festival. "За роботу, одночасно трагічно пророчу і універсальну за своїм впливом, за жорстке та формалістичне бачення війни, яке поєднує гуманізм, чорну комедію та жахи в палке та оригінальне бачення, ми присуджуємо Головний приз журі "Клондайку" Марини Ер Горбач", – пояснило журі.

У травні на Кінофестивалі фільмів із Південно-Східної Європи у Лос-Анджелесі / South East European Film Festival (SEEfest) зірка "Клондайку" Оксана Черкашина отримала Нагороду за видатну акторську гру.

У широкий прокат в Україні "Клондайк" вийде 3 листопада 2022 р.

Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале.

Наприкінці серпня у мережі з’явився офіційний трейлер українського фільму "Клондайк".

Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

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