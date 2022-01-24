1 гол за 12 матчів: Мессі показав найгірший результат у своїй футбольній кар'єрі
Нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі демонструє найгірший результат у своїй футбольній кар'єрі
Про це повідомляє Stats Foot.
Вчора, 23 січня, нападник ПСЖ Ліонель Мессі вийшов на заміну на 63-й хвилині матчу Ліги 1 проти "Реймса" (4:0) і знову не відзначився результативними діями .
За 12 матчів Ліги 1, чемпіонату Франції з футболу, Ліонель Мессі забив лише 1 гол. Це найгірший результат аргентинського футболіста у його кар'єрі. Легендарний форвард ніколи не забивав менше у національному чемпіонаті на цьому етапі сезону.
Влітку Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 17 матчах за парижан у всіх турнірах аргентинець забив лише 6 голів та віддав 5 асистів.
- 29 листопада Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2021 року та всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч".
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