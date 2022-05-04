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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 10-річна дівчинка та 92-річна бабуся: на Київщині знайшли ще чотирьох загиблих від рук окупантів

10-річна дівчинка та 92-річна бабуся: на Київщині знайшли ще чотирьох загиблих від рук окупантів

4 травня, 2022 середа
16:05
війна з Росією війна

На Київщині правоохоронці знайшли тіла ще чотирьох, українців, убитих окупантами

Про це повідомляє поліція Київської області.

У селі Шибине Бучанського району поліцейські ексгумували тіла двох людей – 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду, та 58-річного чоловіка, його окупанти розстріляли впритул біля власного будинку. 

У селі Озірщина знайшли тіло 92-річної жінки, яка загинула у своїй домівці під час пожежі від ворожих обстрілів.

Правоохоронці також ексгумували тіло 69-річної жінки у селі Нова Буда. Вона загинула під час ворожого обстрілу, поховали її на цвинтарі односельчани.

  • Ціною власного життя 70-річна мешканка Київщини допомогла ЗСУ знищити понад 100 одиниць важкої техніки ворога.
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Київщина
загиблі
цивільні
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