10-річна дівчинка та 92-річна бабуся: на Київщині знайшли ще чотирьох загиблих від рук окупантів

Про це повідомляє поліція Київської області.

У селі Шибине Бучанського району поліцейські ексгумували тіла двох людей – 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду, та 58-річного чоловіка, його окупанти розстріляли впритул біля власного будинку.

У селі Озірщина знайшли тіло 92-річної жінки, яка загинула у своїй домівці під час пожежі від ворожих обстрілів.

Правоохоронці також ексгумували тіло 69-річної жінки у селі Нова Буда. Вона загинула під час ворожого обстрілу, поховали її на цвинтарі односельчани.