Ціною власного життя: 70-річна жителька Київщини допомогла ЗСУ знищити понад 100 одиниць важкої техніки ворога

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.

Жінка мешкала у крайній хаті в селі. Вона пішки виходила до ворогів, рахувала техніку. Поверталась додому і розповідала синові по телефону все, що побачила.

"Були такі випадки, коли вона йшла, збивалася, поверталася назад і перераховувала", – розповідає військовий.

Їй вдалося навести українських військових на близько 100 одиниць важкої техніки ворога, зокрема 2 БУКи та одну станцію, яка глушить зв’язок – РЛС.

Проте, коли орки зрозуміли, хто наводив ЗСУ на їхню техніку – вони зрівняли з землею хату героїчної пенсіонерки, після чого переїхали рештки будівлі ще й танками.

За словами військових, на жаль, жінка загинула. Проте саме завдяки її діям ворог не зміг піти далі населеного пункту.