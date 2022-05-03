Ціною власного життя: 70-річна жителька Київщини допомогла ЗСУ знищити понад 100 одиниць важкої техніки ворога
70-річна мешканка села Мотижин Київської області упродовж двох тижнів допомагала військовим ЗСУ знищувати ворога
Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.
Жінка мешкала у крайній хаті в селі. Вона пішки виходила до ворогів, рахувала техніку. Поверталась додому і розповідала синові по телефону все, що побачила.
"Були такі випадки, коли вона йшла, збивалася, поверталася назад і перераховувала", – розповідає військовий.
Їй вдалося навести українських військових на близько 100 одиниць важкої техніки ворога, зокрема 2 БУКи та одну станцію, яка глушить зв’язок – РЛС.
Проте, коли орки зрозуміли, хто наводив ЗСУ на їхню техніку – вони зрівняли з землею хату героїчної пенсіонерки, після чого переїхали рештки будівлі ще й танками.
За словами військових, на жаль, жінка загинула. Проте саме завдяки її діям ворог не зміг піти далі населеного пункту.
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