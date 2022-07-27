100 тис. хворих на коронавірус за добу: у Південній Кореї спостерігається загострення пандемії
У Південній Кореї спостерігається загострення пандемії, яке пов'язують із швидким розповсюдженням штаму Омікрон
Про це повідомляє корейська агенція Yonhap News.
Як йдеться у повідомленні, щоденна кількість випадків COVID-19 наразі перевищує 100 000 за останні 3 місяці.
"27 липня 2022 року люди чекають, щоб здати тести на коронавірус у скринінговій клініці в районі Каннам у Сеулі. Кількість нових випадків COVID-19 у Південній Кореї вперше за понад три місяці перевищила позначку в 100 000, оскільки нова хвиля субваріанту омікрон поширюється дуже швидко", - пише Yonhap News.
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