Про це повідомляє корейська агенція Yonhap News.

Як йдеться у повідомленні, щоденна кількість випадків COVID-19 наразі перевищує 100 000 за останні 3 місяці.

"27 липня 2022 року люди чекають, щоб здати тести на коронавірус у скринінговій клініці в районі Каннам у Сеулі. Кількість нових випадків COVID-19 у Південній Кореї вперше за понад три місяці перевищила позначку в 100 000, оскільки нова хвиля субваріанту омікрон поширюється дуже швидко", - пише Yonhap News.

У Києві за тиждень подвоїлась кількість хворих на COVID-19.

Держдепартамент США оголосив про надання Україні партії вакцини від COVID-19.

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