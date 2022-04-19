11 населених пунктів Київщини залишаються без централізованого водопостачання, тривають ремонтні роботи, - ОВА

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.



За попередньою інформацією, наразі послуги із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відсутні у 11 населених пунктах Київської області.



Зокрема у Бучанському районі води немає у Бучанській громаді (Буча, Ворзель), у Ірпінській громаді (Ірпінь, Михайлівка-Рубежівка, Козинці), у Гостомельскій громаді (власне Гостомель), також у Бородянці та частково у смт Макарів та смт Немішаєве.

Крім того, у Вишгородському районі вода відсутня у смт Іванків (20% селища), смт Димер та у селі Демидів.

Також за словами ОВА, "КиївВодоканал" завершив ремонтні роботи каналізаційному колекторі у місті Ірпінь, який було пошкоджено обстрілами росіян. Стало відомо, що колектор готовий до експлуатації і почне працювати, щойно буде відновлено суміжні об’єкти інфраструктури.

Крім того, поряд з цим проводяться роботи з прокладання водогону, який забезпечить мешканців Ірпені водою із Києва.



Крім того, у Немішаєвській громаді генератор забезпечує роботу свердловини, вода подається в домівки у селі Микуличі, а також у с. Клавдієво-Тарасове та с. Пороскотень. У смт Немішаєве організовано доставку генераторів для запуску водопостачання та водовідведення.

У смт Бородянка 15 квітня фахівцями "Київводоканалу" завершено ремонтні роботи на головній каналізаційній насосній станції селища.

Зокрема із приміщення станції повністю відкачали понад 7000 м3 стічних вод. Відтепер фахівці мають змогу виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної станції.

У смт Макарів також частково відновлено електропостачання та централізоване водопостачання населенню.

А у смт Іванків з 16 квітня повністю відновлено електропостачання. Таким чином усі свердловини в роботі та підключені до електропостачання, вода запущена у систему.

Наразі 80% абонентів Іванкова забезпечено цілодобовим централізованим водопостачання. Решта 20% поки забезпечуватиметься водою почасово – 4 години вранці і 4 години ввечері до з’ясування якості питної води.



Ремонтні роботи тривають.



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