12-річну дівчинку, яку росіяни викрали у Маріуполі, повернули до дідуся

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.



"Доньку чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, який загинув у Маріуполі, змогли вивезти з Донецька. Нині вона з дідусем перебуває у Києві. Про це повідомила бабуся дівчинки", - йдеться у повідомленні.



Повідомляють, що раніше окупанти вивезли дівчинку з Маріуполя до Донецька.



Про повернення Кіри написало також Суспільне мовлення. За даними видання, 30 березня росіяни вивезли Кіру до окупованого Донецька, коли вона з групою людей пішки намагалась втекти з Маріуполя. Батько Кіри — колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обедінський. Його розстріляли російські військові, коли він чергував на балконі своєї квартири, щоб вчасно повідомити про пожежу чи руйнування від обстрілів. Росіяни влучили кулею в голову.



Нагадаємо, у заблокованому росіянами Маріуполі народилося немовля. Мати разом з немовлям відправили в окупований Донецьк.