У Маріуполі 25 квітня народилася дитина, її разом з матір'ю відвезли в Донецьк
У заблокованому росіянами Маріуполі народилося немовля
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграм.
"Вчора в Маріуполі народилась одна дитина", – написав він.
Мати разом з немовлям відправили в окупований Донецьк.
"Хоча мати з дитиною відвезли в Донецьк, але що, як не це символізує Незламність та Нескореність Маріуполя", – додав Андрющенко.
- Нагадаємо, "зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії.
- На заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених. Також супутник зафіксував третю братську могилу поблизу Маріуполя у селищі Старий Крим.
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