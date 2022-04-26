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Головна війна з Росією У Маріуполі 25 квітня народилася дитина, її разом з матір'ю відвезли в Донецьк

У Маріуполі 25 квітня народилася дитина, її разом з матір'ю відвезли в Донецьк

26 квітня, 2022 вiвторок
12:17
війна з Росією новонароджений малюк

У заблокованому росіянами Маріуполі народилося немовля

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграм.

"Вчора в Маріуполі народилась одна дитина", – написав він.

Мати разом з немовлям відправили в окупований Донецьк.

"Хоча мати з дитиною відвезли в Донецьк, але що, як не це символізує Незламність та Нескореність Маріуполя", – додав Андрющенко.

 
  • Нагадаємо, "зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії.
  • На заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених. Також супутник зафіксував третю братську могилу поблизу Маріуполя у селищі Старий Крим.

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Маріуполь
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