13-та пенсія, погашення боргів військовим, субсидії, зарплати медикам і підтримка громад – Порошенко презентував зміни до бюджету

Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко під час презентації законопроекту.

Документ №6006 "Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік" зареєстрований у парламенті 8 вересня.







"Наші міжнародні партнери прийняли дуже важливе рішення, коли більше 600 млрд дол. були розподілені між країнами світу для того, щоб пом’якшити насідки коронавірусної кризи – у першу чергу для людей. Наша політична сила запропонувала своє бачення, ми пропонуємо п’ять напрямків розподілу коштів", – зазначає Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що уряд Зеленського порушив закон і вже двічі не проіндексував пенсії. "Для того, щоб погасити борг перед пенсіонерами, наша пропозиція – виплата в листопаді 13-ї пенсії у розмірі мінімальної кожному, хто отримує пенсію, меншу середньої по країні. Ми розраховуємо, що це буде трохи більше 10 мільйонів отримувачів пенсій. Ми передбачили на це 23 мільярди 300 мільйонів гривень і вимагаємо, щоб ця ініціатива була поставлена на голосування в залі", – говорить Порошенко.



"Друга позиція. Грошове забезпечення для військовослужбовців не підвищувалося з 2019 року. Тобто всі 2,5 роки каденції Зеленського для військових виплати залишилися замороженими. Якщо раніше в зоні ООС воїн отримував 160% середньої зарплати, то сьогодні трохи більше 80%. Треба не просто відосики знімати про армію, а реальними кроками реалізувати наші пропозиції із джерелами, які ми чітко вказуємо", – наголошує п’ятий президент. На цю статтю пропонується виділити 10 млрд грн.

"Третя позиція – ефективні заходи для мінімізації нової хвилі пандемії COVID-19. Влада обіцяла 300% підвищення заробітної плати тим, хто працює з ковідними хворими. Уже майже всі вимушені працювати з ковідними хворими. Отже, заробітна платня медикам, фінансування вакцинації, закупівля ліків, які з’явилися у світі для лікування хвороби, забезпечення ліжок, обладнаних киснем. І зробити все можливе для того, щоб зупинити той лічильник смертей, який щодня забирає життя майже 100 українців", – констатує Порошенко. За підрахунками "ЄС", на медицину потрібно виділити 8,5 млрд грн.



"Ми маємо без будь-якої паперової тяганини, без будь-якої бюрократії, так як ми це зробили в 2015-2016 роках, забезпечити ефективний доступ до системи державних субсидій для найменш захищених верств населення", – наголошує п’ятий президент. За словами Порошенка, 12 мільярдів, які після критики "ЄС" збирається додати на субсидії Уряд Зеленського, не вистачить при рекордних цінах на газ. На субсидії Порошенко пропонує запланувати 20 млрд грн.

"Ми вимагаємо, щоб зараз були внесені зміни до державного бюджету на поточний рік для забезпечення субсидіями. Бо при таких цінах на газ право на субсидії будуть мати 60-70% українських громадян", – констатує Петро Порошенко.

"І п’яте – це захист нашої програми децентралізації. Захист громад України. Бо ключовий зміст – це передача прав, повноважень і фінансового ресурсу громадам в рамках децентралізації. У найважчих умовах, під час війни ми зробили все можливе, щоб проблеми громади вирішувалися громадою. На жаль, зелена влада намагається перекласти питання збільшення тарифів на місцеву владу, не даючи для цього жодного ресурсу. Це сьогодні вимагає компенсації видатків на підвищення тарифів, і їх не можна перекладати ні на міських голів, ні на місцеві ради, ні на громади", – наполягає Порошенко.

"Ми вимагаємо, щоб найближчим часом ця наша ініціатива була розглянута", – резюмував лідер "Євросолідарності".