14 січня на фронті: росіяни стріляли по українцях в районі Водяного і Причепилівки
Упродовж минулої доби, 14 січня 2022 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню на Донбасі, 1 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Така інформація наводиться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 15 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.
Росіяни та найманці відкривали вогонь поблизу:
Водяного - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів,
Причепилівки - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Згідно із офіційними даними, "втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".
Як наголошується, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 15 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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