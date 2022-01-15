14 січня на фронті: росіяни стріляли по українцях в районі Водяного і Причепилівки

Така інформація наводиться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 15 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.



Росіяни та найманці відкривали вогонь поблизу:



Водяного - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів,



Причепилівки - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Згідно із офіційними даними, "втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

Як наголошується, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 15 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.





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