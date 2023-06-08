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15 років ув'язнення отримав бойовик ДНР, який грабував будинки на Херсонщині

8 червня, 2023 четвер
12:43
Кримінал СБУ

На Херсонщині за матеріалами СБУ засудили бойовика ДНР, який став на сторону окупантів та вчиняв злочини проти місцевих жителів Херсонщини

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився уродженець з міста Донецьк, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

Разом з росіянами він брав активну участь в окупації Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву.

"Перебуваючи на посаді старшого стрільця ворожого підрозділу, він обстрілював позиції Сил оборони на східному фронті. Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що зловмисник потрапив в полон до українських захисників у грудні минулого року під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним:

  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
  • ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Зловмиснику загрожує 15 років ув'язнення.

  • У Києві правоохоронці затримали директора "Гідропарку", який вимагав хабар у представника приватного товариства за розміщення в парку дитячих каруселей.

Україна
Донецьк
СБУ
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
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