15 років ув'язнення отримав бойовик ДНР, який грабував будинки на Херсонщині

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився уродженець з міста Донецьк, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

Разом з росіянами він брав активну участь в окупації Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву.

"Перебуваючи на посаді старшого стрільця ворожого підрозділу, він обстрілював позиції Сил оборони на східному фронті. Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що зловмисник потрапив в полон до українських захисників у грудні минулого року під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Зловмиснику загрожує 15 років ув'язнення.