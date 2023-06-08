У Києві затримали директора "Гідропарку": вимагав хабар за розміщення каруселей
У Києві правоохоронці затримали директора "Гідропарку", який вимагав хабар у представника приватного товариства за розміщення в парку дитячих каруселей
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей", - йдеться у повідомлені.
Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тисяч гривень за договором. Надалі підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тисяч гривень щомісяця.
Директора затримали при отриманні грошей 7 червня у порядку ст. 208 КПК України.
"Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - зазначили у прокуратурі.
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