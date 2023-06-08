Про це повідомила пресслужба ДБР.

Пальне виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей із прифронтових територій. Але полковник заправляв ним приватні автівки, заробляючи таким чином гроші.

"У ході слідчих дій знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів в гривневому еквіваленті", - розповіли в ДБР.

Відомо, що в полковника були спільники. Усім учасникам схеми повідомлено про підозру.