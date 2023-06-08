Полковник ДСНС обладнав у своєму маєтку міні-АЗС і торгував державним пальним. Йому повідомлено про підозру
Держбюро розслідувань затримало полковника ДСНС, який облаштував міні-АЗС у своєму будинку й торгував відомчим пальним. Сума збитків складає понад 2,3 млн грн
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Пальне виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей із прифронтових територій. Але полковник заправляв ним приватні автівки, заробляючи таким чином гроші.
"У ході слідчих дій знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів в гривневому еквіваленті", - розповіли в ДБР.
Відомо, що в полковника були спільники. Усім учасникам схеми повідомлено про підозру.
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