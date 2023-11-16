16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку

Історія свята

У 1994 році Укртелерадіокомпанія запропонувала керівництву держави 16 листопада святкувати професійне свято для теле- та радіопрацівників. Саме в цей день у 1924 році в Харкові в ефір вийшла перша передача Українського радіо.

Свято встановлено в Україні "…на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв'язку України…" згідно з Указом Президента України "Про День працівників радіо, телебачення та зв'язку" від 11 листопада 1994 року № 667/94.

На сьогодні до журналістів та працівників сфери радіо й телебачення долучились представники інтернет-ЗМІ. 16 листопада відзначають свій день і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж, а також Інтернет-зв'язку.

Міжнародне свято

Міжнародний день толерантності (Декларація ЮНЕСКО 1995, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 51/95, 1996).

Міжнародний день толерантності був заснований у 1995 році. Тоді ж була заснована премія імені Маданжита Сінгха. Нею нагороджують людей, які активно борються за толерантність та ненасильство.

Цей день також нагадує людству про те, що таким явищам як насильство, релігійне переслідування та інше, не місце в сучасному світі. Крім лекцій у навчальних закладах, у цей день у світі проводять акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості.

Іменини 16 листопада святкують:

Православні - Георгія (Єгора, Юрія)

Католицькі - Юрія

Що відбулось у світі в цей день: