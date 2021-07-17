17 липня на фронті: поранено двох українських військових
17 липня на Донбасі, внаслідок обстрілів російських окупантів, було поранено двох українських військових
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
У неділю, 17 липня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Широкиного та Павлополя відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.
В напрямку населеного пункту Старогнатівка застосували артилерію калібру 122-мм.
У районі селища Піски ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.
На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.
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