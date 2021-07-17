17 липня на фронті: поранено двох українських військових

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

У неділю, 17 липня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Широкиного та Павлополя відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

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