17 тис. за півроку. Заможні арабські туристи полюбили Україну

За даними Держприкордонслужби, лише за перше півріччя цього року Україну відвідало понад 17 тисяч туристів з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Оману, Катару та Бахрейну. Це у десятки разів більше, ніж у попередні роки, розповідає Еспресо.TV із посиланням на ВВС.

На першому місці - туристи з Саудівської Аравії. Їх приїхало понад 14 тисяч.

"Це справді туристичний бум, і гостей з арабських країн в Україні зараз більше, ніж з інших країн. У готелях вони займають до 50% номерів", - каже голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.



"Саудівці люблять відкривати нові місця. Нас в Україні вразило багато речей. Особливо - природа і погода. Нам подобається їжа, вона схожа на середземноморську кухню", - цитує бахрейнське видання Alayam Мохамеда Масуда, який працює у туристичній сфері.



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В арабських медіа, дійсно, можна нарахувати десятки свіжих публікацій присвячено Україні. Арабські туристи через карантин у Європі були змушені шукати нові напрямки для подорожей і так відкрили для себе Україну.



Закрита на карантин Європа, відкрита Україна та величезна кількість авіарейсів - основні причини арабського туристичного буму, вважають експерти.



Особливо гостям-арабам подобається дощ.

"Знімають грозу на телефони і дзвонять родичам, щоб показати дощ, фотографують кожне дерево, у захваті від лісів, водоспадів та гір, катаються на самокатах та водних атракціонах ", - описують захоплення арабських туристів українські гіди та готельєри.



Приїздять арабські туристи великими родинами з батьками та дітьми зазвичай на 10-14 днів. Встигають по кілька днів присвятити Києву, Львову та Карпатам. Трохи менше їдуть до Одеси, розповідає про маршрути арабських туристів Україною гідеса Льоля Філімонова.



За оцінками Держагентства розвитку туризму, витрати одного такого туриста в Україні, становлять близько $3 тис. Тобто вони вже витратили в Україні кілька десятків мільйонів доларів.





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