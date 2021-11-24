Кабмін виділив 175 млн грн на посилення кордону з Білоруссю
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для посилення захисту українсько-білоруського кордону уряд виділив додаткові кошти
Про це він заявив на засіданні Кабміну.
"Розуміючи, непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, ми продовжуємо посилювати наші межі. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений на українсько-білоруський кордон", - сказав Денис Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Україна повинна бути готова до будь-якого сценарію, тому для посилення кордону з Білоруссю виділили 175 млн грн.
Зокрема прикордонники отримають 66 млн 910,055 тис. грн, Нацгвардія - 108 млн 099,982 тис. грн.
Також Шмигаль назвав використання мігрантів "механізмом гібридної агресії та верхом зухвальства й антигуманності" та наголосив, що такого "не повинно відбуватися в цивілізованому світі".
- 19 листопада очільник МВС Денис Монастирський повідомляв, що уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з РФ і Білоруссю.
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