Кабмін виділив 175 млн грн на посилення кордону з Білоруссю

Про це він заявив на засіданні Кабміну.



"Розуміючи, непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, ми продовжуємо посилювати наші межі. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений на українсько-білоруський кордон", - сказав Денис Шмигаль.



Прем'єр зазначив, що Україна повинна бути готова до будь-якого сценарію, тому для посилення кордону з Білоруссю виділили 175 млн грн.



Зокрема прикордонники отримають 66 млн 910,055 тис. грн, Нацгвардія - 108 млн 099,982 тис. грн.



Також Шмигаль назвав використання мігрантів "механізмом гібридної агресії та верхом зухвальства й антигуманності" та наголосив, що такого "не повинно відбуватися в цивілізованому світі".

19 листопада очільник МВС Денис Монастирський повідомляв, що уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з РФ і Білоруссю.

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