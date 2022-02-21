18-річний український футболіст, який покинув "Шахтар" заради Москви, прийняв російське громадянство
Центральний захисник Марк Мампассі, який перейшов у московський "Локомотив", став громадянином Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На офіційному сайті Російської Прем'єр-ліги Марк Мампассі числиться в складі "Локомотива", як громадянин РФ.
На авторитетному німецькому порталі Transfermarkt у профілі захисника також з'явився російський прапор у розділі громадянства.
У зимове трансферне вікно Марк Мампассі перейшов зі "Шахтаря" в московський "Локомотив" за 3 млн євро. Захисник підписав з росіянами контракт на 5 років.
У нинішньому сезоні на рахунку Мампассі 12 матчів за "Маріуполь", де він грав в оренді. Футболіст зіграв 15 матчів за молодіжні збірні України.
"Локомотив" зараз йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Росії.
Скріншот з офіційного сайту РФПЛ:
Скріншот з Transfermarkt:
- 12 листопада стало відомо, що футболіст молодіжної збірної України Марк Мампассі перейде в московський "Локомотив".
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