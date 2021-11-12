Футболіст збірної України перейде в російський клуб, - ЗМІ

Про це повідомляє російське видання "Чемпіонат"



За інформацією джерела, Марк Мампассі, який зараз виступає на правах оренди за "Маріуполь", близький до переходу в московський "Локомотив".



Трансфер повинні оформити в найближчі години. 18-річний Мампассі вже взимку приєднається до "Локомотива" на зимовому тренувальному зборі.



У нинішньому сезоні на рахунку Мампассі 12 матчів за "Маріуполь" у всіх турнірах. Він віддав одну гольову передачу. Футболіст зіграв 15 матчів за молодіжні збірні України.



"Локомотив" зараз йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Росії.



Контракт Марка Мампассі належить "Шахтарю".

11 листопада стало відомо, що російський півзахисник "Аталанти" Олексій Міранчук цікавий "Дженоа", яке очолює українець Андрій Шевченко.