Шевченко вирішив покликати до себе в "Дженоа" російського футболіста
Російський півзахисник "Аталанти" Олексій Міранчук цікавий "Дженоа", який очолює українець Андрій Шевченко
Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, "Дженоа" всерйоз розглядає варіант з орендою 26-річного Олексія Міранчука. Трансфер російського хавбека повинен відбутись у січні.
Міранчук може стати першим трансфером "Дженоа" після призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера. У цьому сезоні росіянин провів 6 матчів у Серії А і віддав один гольовий пас.
Андрій Шевченко домовився з "Дженоа" про контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
- 9 листопада стало відомо, що український тренер хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.
- 10 листопада Андрій Шевченко сформував тренерський штаб у італійському футбольному клубі "Дженоа".
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