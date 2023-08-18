18 серпня. Річниця від дня, коли українські військові увійшли в Іловайськ – "Іловайський котел" (2014)
18 серпня 2014 року українські захисники увійшли в Іловайськ та взяли під контроль більшу частину міста
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бої за Іловайськ продовжувалися із 6 серпня по 3 вересня 2014 року. Українським військовослужбовцям та добровольчим батальйонам вдалося увійти до міста 18 серпня. Тоді вони змогли взяти під контроль більшу частину міста.
Попри це, згодом в Іловайськ зайшла регулярна російська терористична армія. 23-24 серпня українські військові опинилися в оточенні.
За безпосередньою вказівкою та наказом командування генерального штабу ЗС РФ, 24 серпня - російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками.
Було вбито 366 українських воїнів, 429 - зазнали поранень різного ступеню тяжкості, 128 - потрапили у полон. Збройні Сили України зазнали значних втрат озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн.
У ніч з 28 на 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до "сил ополчення" із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. О 08:15 українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.
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Станом на кінець серпня 2017 року був практично завершений процес встановлення, ідентифікації та перепоховання загиблих.
- У серпні 2019 року в Україні було запроваджено День пам'яті захисників України, який відзначатимуть 29 серпня. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі — дня виходу з оточення в Іловайську.
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