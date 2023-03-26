Про це інформує головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Сьогодні українські воїни знову помстилися за Іловайськ – ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитра Лисицького", – пише Бутусов.

Повідомляється, що Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 гвардійського десантно-штурмового полку РФ, яка атакувала підрозділи українських воїнів, які виривалися з оточення у 2014 році в Іловайську поблизу села Горбатенка Донецької області.

Згодом, у січні 2015-го російського командира нагородили званням герой РФ.

"247-й полк зазнає великих втрат під час вторгнення в Україну 2022 року, ліквідація Лисицького серйозно послабить боєздатність полку", – роз'яснює журналіст.

Остафійчук зазначив, що СБУ повідомила про підозру начальнику російського Генштабу, а також десятьом російським військовим, присутність яких достеменно встановлено під час іловайських подій у серпні.

Служба безпеки України встановила присутність 3,5 тисячі російських військових під час збройного протистояння в Іловайську у серпні 2014 року.

27 серпня 2021 року повідомлялося, що Офіс генпрокурора не встановив причинно-наслідковий зв'язок між діями українського військового командування і загибеллю бійців АТО під час боїв за Іловайськ в 2014 році.

8 квітня 2021 року Україна направила до Гааги матеріали щодо Іловайська та боїв за ДАП.

15 листопада 2021 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради назвала попередні причини, які призвели до Іловайської трагедії. Серед чинників, які зумовили трагічні події, ТСК називає той факт, що керівництво держави не запровадило воєнний стан у країні.