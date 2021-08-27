Експерти не встановили зв'язку між діями керівництва армії та втратами під Іловайськом, - Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора не встановив причинно-наслідковий зв'язок між діями українського військового командування і загибеллю бійців АТО під час боїв за Іловайськ в 2014 році
Про це на брифінгу заявив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГПУ Юрій Рудь, передає РБК-Україна.
За його словами, розслідування причини трагедії йде за двома напрямками:
- можливі недбалі дії українського військового командування при проведенні та плануванні Іловайської операції.
- розслідування вбивств російськими військовими бійців АТО при виході з оточення в Іловайську.
За словами Рудя, слідство встановило низку порушень при підготовці документів і плануванні Іловайської операції. Також встановлено факт недбалості, що виразилася в ігноруванні розвідувальної інформації про вторгнення росіян.
Рудь додав, що зараз притягнути до відповідальності будь-кого з українського керівництва неможливо, бо не встановлено причинно-наслідковий зв'язок.
"Здобутими на даний час доказами і висновками проведених експертиз встановлено відсутність такого причинно-наслідкового зв'язку між виявленими порушеннями в діях командирів і наслідками у вигляді поранення і загибелі військовослужбовців", - повідомив Рудь.
При цьому очікуються результати ще однієї комісійної судової експертизи, що вивчає обстановку в ході Іловайської операції.
Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру чотирьох російських генералів, причетних до вбивства військових АТО.
- Нагадаємо, раніше Україна направила до Гааги матеріали щодо Іловайську та боїв за ДАП.
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