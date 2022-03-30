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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна біженці з України 2 млн дітей у пошуках безпеки покинули Україну після вторгнення Росії, - ЮНІСЕФ

2 млн дітей у пошуках безпеки покинули Україну після вторгнення Росії, - ЮНІСЕФ

30 березня, 2022 середа
23:17
біженці з України

З урахуванням 2,5 млн дітей, переміщених всередині країни, вже 60% українських дітей були вимушені покинути свої домівки через напади окупантів на населені пункти

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

За даними ЮНІСЕФ та Агентства ООН у справах біженців, діти становлять половину від загальної кількості всіх біженців від війни в Україні. Понад 1,1 мільйона дітей прибули до Польщі, а сотні тисяч прибули до Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини та Чеської Республіки.

"Оскільки кількість дітей, які полишили свої домівки, продовжує стрімко зростати, нам необхідно пам’ятати, що кожна дитина потребує захисту, доступ до освіти, право на безпеку та підтримку", -  зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

ЮНІСЕФ попереджає про підвищений ризик торгівлі людьми та експлуатації. З метою зниження ризиків, на які наражаються діти та підлітки, ЮНІСЕФ та Агентство ООН у справах біженців у партнерстві з урядами та організаціями громадянського суспільства збільшують кількість "Блакитних точок" у країнах, що приймають біженців, зокрема в Молдові, Румунії та Словаччині.

"Блакитні точки" – безпечні місця для зупинки в дорозі, де сім’ї можуть отримати інформацію, також там допомагають ідентифікувати дітей без супроводу чи розділених із батьками і забезпечити їхній захист від експлуатації.

Також ЮНІСЕФ у терміновому порядку працює з урядами країн та іншими органами влади по всьому регіону над введенням додаткових заходів щодо безпеки дітей, включаючи посилення моніторингу захисту дітей при перетині кордонів.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, під час конфлікту в Україні загинуло понад 100 дітей, ще 134 дитини було поранено. Проте справжня кількість жертв, ймовірно, набагато вища.

"ЮНІСЕФ також глибоко стурбований долею дітей та сімей, які застрягли в постраждалих районах або не мають можливості звідти вибратись через величезні безпекові ризики та відсутність безпечних шляхів евакуації. Зростає кількість повідомлень про гостру нестачу їжі, води, тепла та предметів першої необхідності, що підкреслює важливість отримання безпечного й безперешкодного гуманітарного доступу до всіх районів країни. Деякі діти, які залишили Україну, все ще мають доступ до української шкільної програми через Інтернет. Щоб забезпечити доступ до освіти для решти дітей, необхідно докласти колективних зусиль, у тому числі з боку країн, які приймають біженців. Окрім можливості продовжувати навчатися, доступ до освіти дає дітям певну стабільність, захист та почуття приналежності у період невизначеності", - пишуть в організації.

Цього тижня ЮНІСЕФ розпочав програму гуманітарної грошової допомоги для підтримки 52 000 найбільш вразливих сімей в Україні.

Станом на 28 березня 2022 року ЮНІСЕФ відправив 114 вантажівок, що доставили 1 275 метричних тон товарів для надання термінової допомоги дітям та сім’ям в Україні та в сусідніх країнах. В Україну прибули 63 вантажівки із засобами для задоволення потреб понад 8 мільйонів людей, у тому числі 2 мільйонів дітей.

  • Нагадаємо, для родин із дітьми, що постраждали через війну в Україні та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму фінансової допомоги

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Новини
діти
ЮНІСЕФ
війна з Росією
переселенці
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