Мінсоцполітики за підтримки ЮНІСЕФ розпочало програму фінансової допомоги родинам з дітьми, що постраждали через війну

Про це повідомляє Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України у своєму Telegram-каналі.



За його словами, допомогу можуть отримати родини, які:

мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки

мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.