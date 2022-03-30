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Мінсоцполітики за підтримки ЮНІСЕФ розпочало програму фінансової допомоги родинам з дітьми, що постраждали через війну
Для родин із дітьми, що постраждали через війну в Україні та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму фінансової допомоги
Про це повідомляє Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України у своєму Telegram-каналі.
За його словами, допомогу можуть отримати родини, які:
- мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки
- мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.
Названі батьки або батьки-опікуни також можуть подавати заявку на отримання допомоги.
Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери.
Також заступник керівника Офісу Президента розповів, як саме розраховуватиметься сума грошової виплати.
На місяць вона складатиме 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб.
Також Мінсоцполітики наголошує, що виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово.
Виплата надійде протягом 4 тижнів з моменту подання заявки на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку.
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