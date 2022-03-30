English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Мінсоцполітики за підтримки ЮНІСЕФ розпочало програму фінансової допомоги родинам з дітьми, що постраждали через війну

Мінсоцполітики за підтримки ЮНІСЕФ розпочало програму фінансової допомоги родинам з дітьми, що постраждали через війну

30 березня, 2022 середа
18:28
війна з Росією українські діти переселенці

Для родин із дітьми, що постраждали через війну в Україні та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму фінансової допомоги

Про це повідомляє Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України у своєму Telegram-каналі.

За його словами, допомогу можуть отримати родини, які:

  •  мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки
  • мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.
Для отримання фінансової допомоги таким родинам необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org

Названі батьки або батьки-опікуни також можуть подавати заявку на отримання допомоги. 
Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери.

Також заступник керівника Офісу Президента розповів, як саме розраховуватиметься сума грошової виплати.
На місяць вона складатиме 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб. 

Також Мінсоцполітики наголошує, що виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово.

Виплата надійде протягом 4 тижнів з моменту подання заявки на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
ЮНІСЕФ
Мінсоцполітики
фінансова допомога
виплати
Офіс президента України
Кирило Тимошенко
Читайте також:
29 березня, 2022 вiвторок
На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 "Алігатор" з ПЗРК
Хмельницький
30 березня, 2022 середа
Росія завдала два ракетні удари по Хмельницькому
Олексій Арестович
30 березня, 2022 середа
Стане дуже "весело". На Донбасі слід чекати на жорстокі бої, - Арестович
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.96
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 33.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
19:19
УЗ анонсувала відновлення залізничного сполучення до Тростянця
19:06
посольство росії в Словаччині
Словаччина висилає 35 російських дипломатів
19:04
Нацгвардія України
Від вас інформація, а від ЗСУ "демілітаризація" російських окупантів: СБУ просить українців про допомогу
19:03
путлер шойгу
Путіну бояться говорити правду про невдачі армії РФ та вплив санкцій. Міноборони він вже не довіряє, - розвідка США
18:56
Ексклюзив
Огризко
Є реалістичний шлях унеможливити загрози Росії – Огризко
18:52
ЗСУ збили російський літак
На Слобожанському напрямку ЗСУ з початку доби збили 3 ворожі літаки та безпілотник
18:43
Укрпошта
Пенсії за квітень почали виплачувати в усіх регіонах, навіть у складних - Укрпошта
18:20
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина: вона померла, хлопчик посивів, - Міноборони
17:59
Ексклюзив
окупанти
На Херсонщині всі відділки поліції вщент заповнені українцями, які активно підтримували та підтримують Україну, — депутат Херсонської обласної ради
17:58
санкції проти РФ
Банки, сім'ї олігархів і криптовалюта. У ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії та її партнерів
17:51
Ексклюзив
Сергій Гайдай
Ситуація на Луганщині ускладнюється, ворог готується до наступу та проводить масовані обстріли наших територій, - Гайдай
17:45
окупанти
Росія не відмовилася від спроб захопити або принаймні оточити Київ і Чернігів, - Міноборони України
17:39
В Ірпені загинуло 200-300 цивільних та 50 військових, - мер міста Маркушин
17:32
єПідтримка
Понад 3,5 мільйона українців, що перебувають у зоні бойових дій, отримали 6500 грн через "єПідтримка", - Мінфін України
17:26
Франція
Без гарантії дозволу на в'їзд: Франція відновлює видачу віз росіянам
17:25
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Тиск США змусив Німеччину змінити позицію щодо України, - Наливайченко
17:21
Ашан, Росія
У Раді зареєстрували законопроект про збільшення податків для бізнесу, який продовжує роботу в Росії
17:19
біженці
Чотири мільйони біженців покинули Україну через вторгнення РФ, - ООН
17:18
Аналітика
ЗСУ
Марина Данилюк-Ярмолаєва: Нейтралізація Росії. Яким має бути мир з окупантом?
17:16
протипіхотна міна "Медальйон"
Окупанти мінують Харківщину забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроків, – Денісова
17:15
Михайло Подоляк
В Офісі президента розповіли, за яких умов Договір про безпеку України буде винесено на референдум
17:08
Ексклюзив
Володимир Огризко
Коли Захід вирішить питання енергозалежності від РФ, тоді зрозуміє: краще кільканадцять нормальних держав, ніж одна агресивна Росія, - Огризко
17:05
Укрпошта
Пропагандисти РФ поширили фейк про нібито входження Укрпошти до складу "Почты России"
16:58
Велика Британія
Велика Британія не готова дати Україні гарантії безпеки як у НАТО, – заступник прем’єр-міністра
16:56
Ексклюзив
обстріл Суми
Безпечних доріг у Сумській області практично не існує, – директор Агенції регіонального розвитку
16:49
Гуманітарна допомога
Від початку війни в пунктах пропуску оформлено більш як 20 тис. автомобілів з гуманітарним вантажем, - МВС
16:47
Норвегія
Зеленський виступив у парламенті Норвегії: попросив протикорабельні ракети і зенітні системи NASAMS
16:39
Олаф Шольц
Шольц заявив, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України
16:37
хакер
На сайт Київської ОВА здійснюється масована кібератака - голова адміністрації
16:22
міна
На Харківщині автомобілі з мирними жителями підірвалися на мінах: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені
16:19
Порошенко
Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою: йдеться про існування України
16:19
Prozorro
В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+
16:18
Олександр Усик
Стало відомо, хто переконав Усика залишити Україну заради реваншу з Джошуа
16:12
Волинь отримала гуманітарну допомогу
Волинь отримала гуманітарну допомогу від Сейму Польщі, - голова ОДА
16:00
ОПУ
ОПУ підтримав створення Українського глобального університету, що об'єднає світові виші для українських стипендіантів і науковців
15:55
Британія Україна
Британія надала 2 700 віз українцям в рамках схеми Homes for Ukraine
15:54
Кава без кофеїну
Скасування орендної плати, зменшення пайових внесків, пільги для парковок і рекламних майданчиків: Київрада полегшила умови для бізнесу
15:52
Олександр Петраков
Петраков відреагував на пропозицію "подарувати" збірній України путівку на ЧС-2022
15:45
JYSK
Мережа меблевих магазинів JYSK оголосила про повне закриття в Росії після остаточного розпродажу
15:43
В Україну вперше прилетів північноамериканський вид мартинів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV