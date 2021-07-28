20-річний українець забив свій перший гол за французький клуб
Український нападник Микола Кухаревич забив свій перший гол за французький "Труа"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У товариському матчі "Труа" зустрічався з "Мецом" (1:2). У стартовому складі на поле вийшов українець Микола Кухаревич. Вже на сьомій хвилині форвард відзначився голом. Для 20-річного нападника цей забитий м'яч став першим у футболці французького клубу.
Контракт з 20-річним Миколою Кухаревичем підписаний на 5 років, до літа 2026 року. Фінансові умови переходу у "Труа" не розголошують. Попередня домовленість між клубами була оформлена ще у березні цього року.
"Труа" за підсумками минулого сезону виграв Лігу 2 і пробився до вищого французького дивізіону. Клуб входить у холдинг City Football Group, де перебувають "Манчестер Сіти" та ще 9 команд.
Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", в "Рух" перейшов взимку 2020 року. Відтоді за львівський клуб зіграв 24 матчі, забив 4 голи. Грав за молодіжну збірну України (3 голи в 5 матчах).
- У березні форвард львівського "Руха" Микола Кухаревич став гравцем французького "Труа".
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