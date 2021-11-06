200 строковиків-прикордонників присягнули на вірність Україні
Сьогодні, 06 листопада 2021 року, у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, що в черкаському передмісті Оршанець, відбулася церемонія складання військової присяги
Понад 200 військовослужбовців військової строкової служби присягнули на вірність Українському народові, розповідає Еспресо.TV.
Перед складанням присяги впродовж місяця юнаки з різних областей України проходили підготовку на базі навчального закладу.
"Інструкторський та викладацький склад активно навчав строковиків азам прикордонної та військової служби. Змужнілі й загартовані, зі зброєю в руках, вони урочисто присягнули ніколи не зрадити народу України", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
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З вітальним словом та настановами на майбутню службу виступив начальник Головного центру полковник Дмитро Коцеруба:
"Впевнений, що кожний з вас буде сумлінно виконувати свій службовий обов’язок в ім’я збереження добра, миру та спокою в Україні. Саме вам продовжувати славні традиції прикордонного відомства, охорону державних рубежів та спокій Українського народу, бути надійною опорою у розбудові незалежної Української держави. Тож здоров’я, сил та натхнення вам, будьте завжди вірними словам військової присяги".
Незабаром молоді прикордонники закінчать навчання в Головному центрі та будуть направлені для подальшого проходження служби до органів охорони державного кордону.
Слід наголосити, що жоден військовослужбовець строкової служби не проходитиме службу в районі ООС.
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