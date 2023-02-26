2023 рік стане роком вирішальних перемог, - генерал Маломуж
Генерал армії України голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що Путін стратегічно програв війну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"2023 рік - це рік вирішальних перемог. Основні стратегічні сили ворога розбиті. Професійні війська РФ, добре підготовлені до війни частини з досвідом бойових дій, повітряно-десантні війська, морська піхота на сьогодні знищені або знищуються. Ми бачимо, як на Бахмутському напрямку знищується морська піхота ворога, вагнерівці та мобілізовані. За два місяці знищено чотири дивізії противника, а це професійна армія РФ - це залишки, які ще є в Росії", - підкреслив Маломуж.
Генерал також додав, що колегія міноборони Росії на чолі з Путіним прийняла нову концепцію щодо широкомасштабної, затяжної війни.
"Але сил та засобів у Росії немає. РФ намагається нарощувати ресурси шляхом проведення мобілізації, яка продовжується. У Росії цілодобово триває реабілітація танків, БТР, ракет та ракетних систем, які вони накопичують для удару. Усі сили ворог кидає на Донеччину та Луганщину, а ми їх знищуємо. Україна зараз на підйомі. Ми отримуємо від партнерів потужні сили й засоби. Ми будемо нищити ворога, коли він не очікує", - наголосив Маломуж.
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