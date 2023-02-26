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Путін звинуватив Захід у бажанні розвалити РФ та перетворити росіян на "московитів та уральців"

26 лютого, 2023 неділя
10:19
Світ Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Захід нібито прагне розділити Росію на частини, що поставить під загрозу існування російського етносу

Про це Путін заявив у етері одного із пропагандистських телеканалів РФ.  

За його словами, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію, то російський народ не зможе зберегтися як єдине ціле та розпадеться на окремі регіональні ідентичності, які сформуються в уламках Росії. 

"Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів Росії, і перш за все, звичайно, російського народу, можуть кардинально помінятися, ну просто кардинальним чином. Я не знаю навіть, чи зможе зберегтися такий етнос як російський народ у тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну, будуть московити якісь, уральці і так далі. Це ж все в планах було, ці плани викладені на папері", - розповів Путін.

Він висловив переконання, що метою Заходу є розділення РФ на окремі частини.  

"У них одна мета - розкасувати колишній Радянський Союз і його основну частину - Російську Федерацію. І потім, можливо, вони й приймуть нас до так званої сім'ї цивілізованих народів, але лише окремо, кожну частину окремо. Для чого? Для того, щоб помикати цими частинами і поставити під свій контроль", - сказав Путін.

Росія
Радянський Союз
Володимир Путін
війна з Росією
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