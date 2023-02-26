Про це мовиться у звіті розвідки Великої Британії.

Так, розвідка опублікувала супутникову світлину з Вугледарського напрямку: на ньому видно знищену російську техніку, яка, імовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти.

Ця бригада вважається елітним військом в лавах армії РФ, однак, на відміну від повітрянодесантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине угруповування. Зокрема бригаді доручали виконувати деякі з найскладніших тактичних місій - військові зазнали "надзвичайно важких втрат". Водночас російське командування вирішило заповнити їх мобілізованими.

"Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що своєю чергою знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара", - мовиться в повідомленні.