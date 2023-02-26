Британська розвідка: елітна піхота РФ зазнала великих втрат на Вугледарському напрямку
На Донеччині, поблизу Вугледара, російські морські піхотинці зазнали серйозних втрат: керівництво призначало військових на деякі з найскладніших тактичних завдань
Про це мовиться у звіті розвідки Великої Британії.
Так, розвідка опублікувала супутникову світлину з Вугледарського напрямку: на ньому видно знищену російську техніку, яка, імовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти.
Ця бригада вважається елітним військом в лавах армії РФ, однак, на відміну від повітрянодесантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине угруповування. Зокрема бригаді доручали виконувати деякі з найскладніших тактичних місій - військові зазнали "надзвичайно важких втрат". Водночас російське командування вирішило заповнити їх мобілізованими.
"Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що своєю чергою знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара", - мовиться в повідомленні.
- Нагадаємо, 2 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що військові РФ розповідають мешканцям сіл поблизу Маріуполя, що отримали наказ у лютому взяти Вугледар та Запоріжжя.
- Заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський вважає, що росіяни намагаються захопити місто, щоб зруйнувати логістику ЗСУ на Донеччині.
- Речник оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що за добу 22 лютого російські війська біля Вугледара 43 рази штурмували позиції ЗСУ.
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