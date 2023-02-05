Росіяни хочуть захопити Вугледар, щоб зруйнувати логістичні шляхи ЗСУ, - заступник міського голови Вербовський
Заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський вважає, що росіяни намагаються захопити місто, щоб зруйнувати логістику ЗСУ на Донеччині
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На мій погляд, росіяни концентрують потужні сили в районі Вугледара, оскільки місто є масштабною логістичною точкою. Також для росіян важливо захопити Вугледар для того, щоб ЗСУ не могли завдавати ударів по окупованому місту Волноваха. Ну і найголовніше, вони намагаються прорвати українську оборону і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - розповів Вербовський.
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