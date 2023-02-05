Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"На мій погляд, росіяни концентрують потужні сили в районі Вугледара, оскільки місто є масштабною логістичною точкою. Також для росіян важливо захопити Вугледар для того, щоб ЗСУ не могли завдавати ударів по окупованому місту Волноваха. Ну і найголовніше, вони намагаються прорвати українську оборону і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - розповів Вербовський.

2 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що військові РФ розповідають мешканцям сіл поблизу Маріуполя, що отримали наказ у лютому взяти Вугледар та Запоріжжя

4 лютого у Міноборони України заявили, що росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута.