Окупанти розповідають мешканцям Донеччини, що отримали наказ про взяття Вугледара й Запоріжжя, - Андрющенко
Військові РФ розповідають мешканцям сіл поблизу Маріуполя, що отримали наказ у лютому взяти Вугледар та Запоріжжя
Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що уночі 2 лютого загарбники привезли до 20 танків у села поблизу Маріуполя. Російські військові, розквартировані коло с. Нікольське та в напрямку Волновахи, розповідають мешканцям про наказ захопити Вугледар та Запоріжжя упродовж лютого.
"Російські окупанти, що розквартирувались навколо с. Нікольське та районі в напряму Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після пригощання горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя", - написав Петро Анрющенко.
- Нагадаємо, попереднього дня заступник голови Вугледарської військової адміністрації Максим Вербовський повідомив, що у Вугледарі залишається ще 500 мешканців: місто зруйновано російською армією майже на 100%.
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