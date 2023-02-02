Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що уночі 2 лютого загарбники привезли до 20 танків у села поблизу Маріуполя. Російські військові, розквартировані коло с. Нікольське та в напрямку Волновахи, розповідають мешканцям про наказ захопити Вугледар та Запоріжжя упродовж лютого.

"Російські окупанти, що розквартирувались навколо с. Нікольське та районі в напряму Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після пригощання горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя", - написав Петро Анрющенко.

Нагадаємо, попереднього дня заступник голови Вугледарської військової адміністрації Максим Вербовський повідомив, що у Вугледарі залишається ще 500 мешканців: місто зруйновано російською армією майже на 100%.

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