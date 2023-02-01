Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз ситуація складна, але контрольована Збройними Силами України. 21 січня ворог намагався прорвати оборону ЗСУ та оточити місто з південного сходу, з села Микільське. Окупанти зайняли селище Дачне. Також ворог намагався прорвати оборону з села Павлівка", - зазначив Вербовський.

За його словами, вже дев'яту добу ворог інтенсивно обстрілює місто з усіх видів озброєння.

"Противник з артилерії та авіації гатить по місту. Застосовує "град" й "сонцепьок". У місті пошкоджено 100 % будинків, зруйнована майже вся інфраструктура та комунальні підприємства. З середини березня у місті немає комунікацій. Немає опалення, води, світла, зв'язку. У Вугледарі залишається ще 500 людей, люди ховаються по підвалах", - додав Вербовський.

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