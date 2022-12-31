2023 стане роком переміщення бойових дій на територію Росії, - Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що сьогоднішня ракетна атака по території України була спрямована на російського споживача. Зокрема на тих росіян, хто підтримує такий підхід до війни. Тому російській владі потрібно було показати, що вони ще на щось спроможні. Проте в них залишилась лише брехня та арсенал зброї. На фронті нічого показати вони вже не можуть", - пояснив Чалий.

Дипломат переконаний, що 2023 році бойові дії будуть відбуватись вже на території РФ.

"Хочу висловити співчуття постраждалим внаслідок російської атаки. Ми запамʼятаємо та помстимось за них. Змогли все-таки росіяни нам зіпсувати трішки свято. Проте ще хочу наголосити, що таким чином Путін намагається вдати свою дієвість. Росіяни схоже хочуть спровокувати нас і отримати удар у відповідь по Москві. Вони його отримають. Думаю, що 2023 стане роком переміщення бойових дій на територію РФ", - додав він.

У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей.

Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.

Російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.