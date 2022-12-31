Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Станом на 15:02 відомо про шістьох постраждалих. Трьом з них надали допомогу на місці, ще трьох - госпіталізували.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фотографії з місця пожежі, яка спалахнула унаслідок обстрілу. Її площа - 150 кв. км. Наразі на місці працюють п'ять одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників.

Раніше Кім повідомив про обстріл Миколаєва.

Наразі відомо про пожежу в одному з районів міста. Також відомо про двох поранених. Один із них у важкому стані.

На місце обстрілу вже виїхали спеціальні служби.

31 грудня окупанти обстріляли Хмельницький, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.

Також під обстріли потрапив Київ, унаслідок чого загинула одна людина.