Росіяни завдали удару по Миколаєву: спалахнула пожежа, шестеро людей поранено
У суботу, 31 грудня, російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Станом на 15:02 відомо про шістьох постраждалих. Трьом з них надали допомогу на місці, ще трьох - госпіталізували.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фотографії з місця пожежі, яка спалахнула унаслідок обстрілу. Її площа - 150 кв. км. Наразі на місці працюють п'ять одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників.
Раніше Кім повідомив про обстріл Миколаєва.
Наразі відомо про пожежу в одному з районів міста. Також відомо про двох поранених. Один із них у важкому стані.
На місце обстрілу вже виїхали спеціальні служби.
- 31 грудня окупанти обстріляли Хмельницький, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.
- Також під обстріли потрапив Київ, унаслідок чого загинула одна людина.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе