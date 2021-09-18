22-річний мешканець Чернівців стріляв з пістолета по "Ланосу" з трьома дітьми

Наражаючи на небезпеку оточуючих, водія та його пасажирів, зловмисник пострілами з пневматичного пістолета пошкодив транспортний засіб потерпілих. За такі хуліганські дії затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі, передає Еспресо.TV.



"Повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію "102" ввечері у п'ятницю, 17 вересня 2021 року, приблизно о 20 годині. Зі слів 44-річного заявника, під час руху на автомобілі Daewoo Lanos по одній із вулиць Чернівців, водій легковика Volkswagen декілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку", - повідомили сьогодні, 18 вересня, чернівецькі правоохоронці.



Для з’ясування обставин події за вказаною адресою виїхали співробітники Чернівецького районного управління поліції, оперативники карного розшуку ГУНП і патрульні поліцейські. На пошуки зловмисника було орієнтовано всі наряди поліції на території області.







Поспілкувавшись із заявником та очевидцями, правоохоронці попередньо встановили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля Volkswagen Bora. Кермувальник почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по транспортному засобу з предмета, схожого на пістолет.



В автівці заявника на той час перебувало троє дорослих і троє дітей віком 8, 14 і 15 років. Порівнявшись із автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав з місця події. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа.



На щастя, внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав.







Співробітники поліції швидко встановили транспортний засіб правопорушника, маршрут його руху і місцезнаходження. Поліцейські затримали зловмисника - 22-річного буковинця в порядку статті 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль.



За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.





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