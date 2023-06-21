23 червня — Візьми собаку на роботу: Україна привертає увагу до культури поводження з тваринами навіть під час війни. Як долучитися

Українці долучаються до глобальної ініціативи "Візьми собаку на роботу". Цьогоріч організатори закликають підтримати традицію і взяти собаку не лише на роботу, але і за компаньйона у щоденних справах, аби привернути увагу до культури поводження з тваринами.

Як взяти участь в акції "Візьми собаку на роботу"

Як власників собак, так і людей, які поки не мають улюбленця чи змоги провести з ним робочий день, закликають долучитися до благодійного флешмобу, кошти від якого скерують ініціативі Save Pets of Ukraine на допомогу тваринам, які страждають від війни. Серед усіх учасників розіграють брендові подарункові бокси та екскурсію на завод, де виробляють харчування для чотирилапих. Це чудова нагода особисто пересвідчитися у якості продукту, який споживають улюбленці.

Детальні умови флешмобу — на сторінці акції в інстаграмі.

Для компаній та петперентів, які вперше вирішили долучитися до ініціативи, організатори розробили детальну інструкцію з порадами з підготовки офісу до такого робочого дня та закликають подбати про комфорт не лише улюбленця, а й своїх колег.

Чому це важливо

Рівень культури поводження з тваринами свідчить про стан розвитку суспільства. Чотирилапі є не просто членами родин, а компаньйонами людей. Дружні до собак офіси мають низку переваг у порівнянні із компаніями, для яких це ще не стало частиною корпоративної культури. Тварини допомагають долати стрес, краще концентруватися на виконанні завдань, будувати якісніші взаємозв'язки з колегами. Водночас соціалізація важлива для самих чотирилапих. Нагода проводити більше часу з власником протягом дня впливає на добробут улюбленця. Так практика брати собаку на роботу покращує і робочі стосунки, і співжиття з твариною.

"Kormotech — соціально відповідальна компанія. Ми мріємо про гармонійне співжиття людей і домашніх улюбленців. Тому обрали цей напрям одним з ключових для компанії. Понад 10 років втілюємо проєкти, що вчать гуманного ставлення до тварин. Важливо підтримувати і розвивати у суспільстві культуру поводження з чотирилапими. А у такі непрості часи це ще один спосіб давати одне одному підтримку, що особливо цінно", — Катерина Ковалюк, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech.