23 провадження та 33 підозрюваних: в СБУ розповіли про колаборантів у рясах УПЦ (МП)

Про це розповів в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ (МП) на території України, - ІФ-У). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - зазначив Малюк.

За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.

"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.

Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".

"Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема листування у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.

Малюк повідомив: "Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".

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