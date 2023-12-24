Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство 24 грудня - Святвечір: як правильно готуватися до Різдва

24 грудня - Святвечір: як правильно готуватися до Різдва

24 грудня, 2023 неділя
11:00
Суспільство святвечір

Святий вечір — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Свята вечеря цьогоріч знову збере за столом усіх рідних та близьких людей за спільною молитвою, на столі будуть 12 страв, а в родині - злагода й любов

Дванадцять страв Святої вечері

Зі Святим вечором пов'язаний обряд приготування першої куті. Окрім куті, готують ще одинадцять пісних страв, серед яких обов'язково мають бути борщ, риба, гриби, вареники з квасолею й капустою, картопля, узвар.

Страви мають бути пісними, тому що Святвечір припадає на останній день Пилипівського посту.

Обряд вечері

Щойно на небосхилі з'явиться перша передвечірня зірка, усією родиною сідають за стіл. За католицькою традицією ввечері напередодні Різдва Христового родина сідає до столу й споживає Вігілійну вечерю. Така вечеря має бути пісною, абсолютно виключене вживання алкогольних напоїв. Починається Свята вечеря з молитви.

Під час цієї особливої вечері члени родини на знак миру і єдности діляться одне з одним шматочком прісного хліба, який називається "облатка". На знак своєї радости люди співають колядки.

Після закінчення Святої вечері родина йде до церкви на врочисту Вігілійну чи Надвечірню Святу молитву. За традицією, ця Божа Служба має відправлятися рівно опівночі, на ній служать усі священники парафії.

Обряд поминання померлих присутній у всіх регіонах. В одних випадках цим дійством починали вечерю, в інших — робили це наприкінці. Господар поіменно називав імена небіжчиків, приказуючи: "Хто вмер, той у ямі, а хто живий, той із нами". Наступну молитву виголошували нині сущим — усім членам родини, їм зичили здоров'я й щастя, бажали, щоб гуртом і в злагоді дочекатися наступного Різдва.

У цей вечір прийнято відвідувати родичів, а після вечері діти мали віднести обрядову їжу своїм хрещеним. Хрещені (навідати їх було за священний обов'язок) забирали принесену вечерю й в замін давали свою.

Ворожіння на Святвечір

  • Хлопець, який не хотів, аби до його дівчини засилали сватів інші парубки, йшов увечері до млина, брав три скіпки зі шлюзів, які перетинали лотоку, загортав їх у ганчірку і таємно втикав у одвірок нареченої, приказуючи: "Як сеся застава не пущає воду на лотоки, так би (ім'я дівчини) не пускала сватів, окрім моїх".
  • Дівчата йшли до ополонки, роздягалися і, скропившись водою, нашіптували: "Як сеся вода біжит, так би за мнов бігали сватачі!". А вдома розплітали волосся, брали в руки хліб і, тричі обійшовши оселю, дивились у вікно, де "має показатися доля".
  • Крім того, дівчата мили посуд і виносили його на вулицю, постукуючи в миски; звідки відізветься пес, туди піде заміж.
  • Дівчата, пов'язавши вузлами хустини, клали їх у ночви й імітували руками, начебто палають збіжжя — чиї хустки випали на долівку, ті дівчата вийдуть заміж.

Прикмети

  • На багату кутю зоряне небо — кури добре нестимуться і вродить горох
  • Місячна ніч — врожай на баштани
  • Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина
  • Сніг іде — врожай на яблука
  • Якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо.
Новини
Різдво
ПЦУ
Читайте також:
кордон з Білоруссю на Волині
23 грудня, 2023 субота
Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв
Володимир Зеленський
23 грудня, 2023 субота
Зеленський: Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни
Су-34
23 грудня, 2023 субота
"Найближчим часом буде принаймні ще одне таке збиття", - військовий експерт Ступак про знищення трьох Су-34 на півдні України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
24 грудня
12:10
землетрус
У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,2
12:06
На Сумщині родина отруїлась чадним газом: попередньо батько та син загинули
12:05
Ексклюзив
Початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна, - генерал Маломуж
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чи готовий Путін до перемовин?
11:43
Жозеп Боррель
Немає жодних ознак того, що Путін готовий зупинити війну з Україною, - Боррель
11:27
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Путіну потрібна пауза у війні через кризу РФ у військовій сфері, - генерал Маломуж
10:58
ЗСУ
На Таврійському напрямку росіяни 916 разів обстріляли з артилерії українські позиції
10:58
Google
Google починає відновлювати в Ізраїлі оновлення даних про дорожній рух на Google Maps і Waze
10:16
Павел Коваль
Не треба лякати українців перехідними періодами. Україна вже є частково в ЄС, — депутат Сейму Коваль
10:12
Ісландія приєдналася до двох коаліцій, які підтримують Україну та оголосила про виділення 340 тис. євро на медичну допомогу
10:05
OPINION
Олександр Мирний
"Царство, розділене в собі — загине". Роздуми посеред зими
09:29
Оновлено
Херсон
Вночі окупанти обстріляли центр Херсона: загинуло літнє подружжя та чоловік, ще 9 людей поранені
08:56
Ексклюзив
Драмтеатр
"Танці на кістках": у Маріуполі біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку, - депутат міськради Забавін
08:52
База окупантів
Біля Євпаторії партизани виявили ще один командний пункт російських окупантів
08:41
Оновлено
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
08:26
Пентагон
В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер з хімікатами
08:09
OPINION
Євстратій Зоря
Святкувати чи не святкувати?
08:00
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 800 окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин, - Генштаб
08:00
Різдво
25 грудня чи 7 січня: Як Українські Церкви проходять календарну реформу
07:53
Хімічна зброя
Морські піхотинці РФ підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ISW
07:39
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Вночі українська ППО знищила 14 з 15 БПЛА типу "Shahed"
07:32
Судно SEAM - це контейнеровоз, побудований у 1996 році
У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
02:19
Ентоні Джошуа
Джошуа здобув дострокову перемогу над Валліном, а Вайлдер програв Паркеру: як пройшов вечір боксу в СА
01:33
Військкомат у Ярославській області РФ
Український партизан проник у військкомат в Ярославській області РФ
00:25
Оновлено
система оповіщення сирена
Росія атакувала Україну "шахедами": ППО працювала на Дніпропетровщині
00:11
OPINION
Віталій Портников
The New York Times: Путін готовий до перемовин. Колонка Віталія Портникова
2023, субота
23 грудня
23:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни
22:56
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії виступив за переговори України і Росії
22:50
Ексклюзив
Путін: "Вона потонула"
Дипломат Огризко: Путін може заморозити "конфлікт", щоб заспокоїти ситуацію у РФ
21:43
Оновлено
обстріл, ППО
У Херсоні після російського обстрілу виникла пожежа на газових мережах, поранено 5 людей
21:42
Ексклюзив
Портников
Портников: Путін може використовувати можливі перемовини для сіяння розбрату
21:34
фейк
Теракт у Празі: роспропаганда запустила фейк, нібито стрілець виявився емігрантом з України
21:29
Оновлено
Бенксі Велика Британія кримінал
У Лондоні антивоєнну картину Бенксі вкрали майже одразу після створення: поліція затримала підозрюваного
21:11
прапор Росії
Розвідники назвали сприятливий час для удару РФ по Європі, - Bild
20:58
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Миколенко з "Евертоном" поступився "Тоттенгему" в АПЛ
20:46
OPINION
Чому генерал - не "Валєра", що не так з мобілізацією та про об'єднання замість протистояння, - підсумки тижня від Княжицького
20:38
Джоан Роулінґ
У Британії знову відкриють кафе, у якому Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера: три роки тому воно постраждало від пожежі
20:33
Ексклюзив
путін
Визнання Європою та США "виборів" у РФ є чимось середнім між неможливим і вкрай малоймовірним, - Фрід
20:22
Ексклюзив
Су-34
"Найближчим часом буде принаймні ще одне таке збиття", - військовий експерт Ступак про знищення трьох Су-34 на півдні України
20:03
Оновлено
енергетики
Росіяни вдарили по теплоелектростанції ДТЕК у Кураховому: поранено 5 енергетиків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV