26 квітня експерти МАГАТЕ приїдуть на Чорнобильську АЕС
Експертна місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором Рафаелем Гросі почне роботу на Чорнобильській АЕС з метою активізації зусиль для запобігання небезпеці ядерної аварії на тлі війни в Україні
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме першорядне значення для нашої діяльності з підтримки України в її прагненні відновити регуляторний контроль над станцією та забезпечити її безпеку та безпечну роботу", – сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.
Відзначається, що команда співробітників МАГАТЕ з ядерної безпеки, безпеки та гарантій перебуватиме в Чорнобилі з 26 квітня.
Експерти привезуть необхідне обладнання, проведуть радіологічні та інші аналізи на ЧАЕС, яка протягом п’яти тижнів, до 31 березня, перебувала під контролем російських загарбників.
Додамо, що 26 квітня у 1986 році сталася Чорнобильська катастрофа — руйнування четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.
- Нагадаємо, між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ відновили прямий телефонний зв'язок
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