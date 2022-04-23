26 квітня експерти МАГАТЕ приїдуть на Чорнобильську АЕС

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме першорядне значення для нашої діяльності з підтримки України в її прагненні відновити регуляторний контроль над станцією та забезпечити її безпеку та безпечну роботу", – сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Відзначається, що команда співробітників МАГАТЕ з ядерної безпеки, безпеки та гарантій перебуватиме в Чорнобилі з 26 квітня.

Експерти привезуть необхідне обладнання, проведуть радіологічні та інші аналізи на ЧАЕС, яка протягом п’яти тижнів, до 31 березня, перебувала під контролем російських загарбників.



Додамо, що 26 квітня у 1986 році сталася Чорнобильська катастрофа — руйнування четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.

Нагадаємо, між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ відновили прямий телефонний зв'язок

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