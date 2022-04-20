Між ЧАЕС і МАГАТЕ відновили прямий зв'язок

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі.



"Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії сьогодні, що прямий зв'язок між національним регулятором і Чорнобильською атомною електростанцією відновлено більше ніж через місяць після того, як цей він був втрачений, коли об'єкт контролювали російські сили", - зазначив він.



За словами Рафаеля Гросі, це ще один важливий крок у відновленні контролю України на ЧАЕС. Гендиректор МАГАТЕ додав, що захоплення станції росіянами та втрата зв'язку з нею було нестійкою ситуацією.



"І це дуже хороша новина, що тепер регулятор може зв’язатися з заводом безпосередньо, коли це необхідно", - наголосив Рафаель Гросі.



У квітні він планує очолити місію МАГАТЕ на ЧАЕС для проведення оцінок ядерної безпеки, безпеки та радіології, доставки важливого обладнання та ремонту систем дистанційного моніторингу гарантій Агентства.



У МАГАТЕ зауважили, що досі не мають дистанційної передачі даних від своїх систем моніторингу на Чорнобильській АЕС, але таку інформацію передають до штаб-квартири МАГАТЕ з інших українських АЕС.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові намагалися захопити ЧАЕС.

9 березня у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.

Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі - найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я. А вже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі.

Також росіяни знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

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